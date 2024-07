Război civil la Barcelona! Alegerea lui Hansi Flick nu e pe placul conducerii, care a cerut alt transfer

Joan Laporta, președintele catalanilor, este convins că Nico Williams este cea mai bună variantă pentru Barcelona, mai ales având în vedere și ”chimia” pe care o are cu puștiul-minune Lamine Yamal.

Laporta îl vrea pe Nico Williams la Barcelona, Hansi Flick, pe Dani Olmo

Pe de altă parte, Hansi Flick și staff-ul tehnic al catalanilor l-ar vrea în echipă pe celălalt erou al spaniolilor care s-a făcut remarcat la EURO 2024, Dani Olmo. De partea tehnicianului german ar fi și directorul sportiv al catalanilor, Deco, care a atras atenția deja că resursele clubului pentru întărirea lotului sunt limitate.

Deco s-a înțeles deja cu agentul lui Dani Olmo, Juanma Lopez, săptămâna trecută și i-a comunicat acestuia intențiile clubului catalan de a-l transfera pe fotbalist. Impresarul lui Dani Olmo ar fi plecat mulțumit după discuția cu Deco.

Fotbalistul are o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro. Barcelona vrea să obțină un preț mai bun din partea celor de la RB Leipzig, însă este greu de crezut că aceștia vor accepta, mai ales că pe urmele fotbalistului sunt și Manchester City, Liverpool, Manchester United, dar și Bayern Munchen.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Dani Olmo, potrivit Transfermarkt.

