Formația antrenată de Brendan Rodgers, fostul manager al lui Liverpool sau Leicester, are un golaveraj senzațional, 82-15!

Old Firm, marele derby cu Rangers, este programat luna viitoare, pe 16 martie, în cadrul etapei a 30-a (din cele 33 din prima fază a campionatului).

Celtic are deja 16 puncte peste Ianis Hagi și compania (72 p vs 56 p), iar Rangers la rândul ei are 15 puncte peste Aberdeen (56 p vs 41 p), care poate fi depășită de Dundee United (40 p).



Clasamentul din Scottish Premiership