Raiola a început 'licitația' pentru Erling Haaland! După întâlnirea cu Laporta, agentul atacantului s-a văzut cu conducătorul unui club din Premier League

Atacantul norvegian se află pe lista marilor cluburi din Europa, precum Barcelona, Real Madrid sau Manchester City. Haaland poate pleca de la Borussia Dortmund în schimbul unei clauze de reziliere de 75 de milioane de euro, sumă care pentru cluburile importante este accesibilă.

Barcelona îl are ca obiectiv principal pentru perioada de mercato din vară, iar în acest sens, președintele Joan Laporta s-a întâlnit, în repetate rânduri, cu agentul jucătorului, Mino Raiola.

Cunoscut deja pentru comisioanele uriașe pe care le percepe, dar și pentru tacticile prin care încearcă să obțină o ofertă cât mai mare pentru jucătorii săi, Raiola vrea să exploateze dorința cluburilor pentru Haaland cât mai mult. Astfel, agentul s-a mai întâlnit cu oficialul unui club pentru a discuta un posibil transfer, de această dată din Premier League.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Mino Raiola s-a întâlnit și cu Txiki Begiristain, directorul sportiv al lui Manchester City. Întâlnirea a avut loc în luna februarie. Sursa citată informează că și Real Madrid insistă pentru transferul său.

Not only Barcelona. Also Manchester City director Txiki Begiristain had a meeting with Mino Raiola in February for Erling Haaland, while Real Madrid are still pushing. ???? #MCFC

Bayern’s Oliver Kahn met with Raiola to ask for Ryan Gravenberch.

???? More: https://t.co/g2RwC997s7