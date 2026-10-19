VIDEO Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“

Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“ Fotbal extern
SPORT.RO
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După mandatul său nereușit la Gaziantep (Turcia), care a lungit seria eșecurilor sale ca antrenor în străinătate, Mirel a ieșit din prim-plan. Până acum, când a ținut să-și manifeste susținerea pentru o țară în care e foarte iubit.

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Mirel RadoiGaziantep
Din articol

Mirel Rădoi (45 de ani) își linge „rănile“ după experiența nefastă pe care a avut-o în Superliga turcă. Mandatul său, la Gaziantep, a însemnat doar șapte meciuri: 1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 5-12!

Cu asemenea cifre, imaginea antrenorului Mirel Rădoi s-a șifonat și mai mult, în străinătate. Dacă în țară, fostul mijlocaș a avut și experiențe reușite, ca antrenor, în schimb, de câte ori a plecat din România, Rădoi a eșuat. Dovadă și faptul că CV-ul său de antrenor, în afara țării, include mai multe înfrângeri decât victorii!

Mirel Rădoi, mesaj pentru poporul saudit

În urma eșecului de la Gaziantep, Mirel și-a redus la zero aparițiile mediatice. A fost văzut, periodic, pe stadioanele din România, la diferite meciuri, dar fără să dea declarații. Acum însă, Rădoi a ținut să transmită un mesaj de încurajare pentru poporul saudit. Românul a ales acest moment, de a rupe tăcerea, în lumina ultimelor evenimente din Orientul Mijlociu.

De câteva săptămâni, Arabia Saudită a devenit ținta atacurilor rebelilor houthi din Yemen. Situația e atât de gravă, încât aeroportul din Riad a fost lovit cu rachete și drone, în mod repetat. Și, pentru că vorbim despre o situație teribilă, care vine în prelungirea războiului SUA / Israel – Iran, care, de asemenea, a afectat Arabia Saudită, s-a ales praful de viața normală în Regat. De altfel, multe evenimente sportive au fost anulate / amânate și, în contextul actual, organizarea Cupei Asiei (5 ianuarie – 7 februarie 2027) de către Arabia Saudită e în pericol.

Situația din Regat l-a întristat pe Mirel Rădoi. Pentru că, după perioada petrecută la Al-Hilal Riad, între 2009 – 2011, fostul mijlocaș a rămas o figură foarte iubită, în Arabia Saudită. Tocmai de aceea, Mirel a ținut să transmită un mesaj de încurajare pentru o populație grea încercată, în ultimele luni.

„Salutări poporului saudit. În aceste vremuri, voi trebuie să rămâneți uniți și mai puternici. Nu sunteți singuri. Sper ca Dumnezeu să vă protejeze!“, a fost mesajul rostit de Rădoi în fața camerei și viralizat în mediul online.

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De remarcat că Mirel e atât de iubit de către susținătorii clubului Al-Hilal, încât fanii au cerut, la un moment dat, instalarea sa pe bancă. Când s-a vehiculat această variantă, la începutul anului, Rădoi a spus, mai în glumă, mai în serios, că ar alerga până la aeroport, dacă fosta sa echipă i-ar oferi postul de antrenor principal.

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