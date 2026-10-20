Ronnie Stam, fost fotbalist profesionist olandez, a fost condamnat, în vara anului trecut, la ani grei de închisoare pentru implicare în trafic de cocaină şi spălare de bani.

Stam este fost jucător al echipelor NAC Breda, Twente, Wigan şi Standard Liege, iar în vara acestui an a împlinit 42 de ani. A adunat 62 de meciuri în Premier League, campionat în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, iar în perioada în care juca în Anglia era foarte apreciat.

Povestea lui Ronnie Stam, condamnat pentru trafic internațional de droguri

”Oamenii sunt fericiți să plătească bani pentru a-l vedea jucând”, a spus managerul lui Wigan de la acea vreme, Roberto Martinez, despre olandezul care avea o inteligență tactică remarcabilă.

Ronnie Stam a câștigat campionatul în Eredivisie (prima ligă a Olandei), cu Twente, în sezonul 2009-2010, iar cu Wigan, în 2013, a cucerit FA Cup.

S-a retras din fotbal în vara anului 2016, iar apoi, câțiva ani mai târziu, a început să se ”ocupe” cu traficul de droguri. Așa se face că, în septembrie 2024, poliţia a efectuat percheziţii la domiciliul fostului fotbalist, unde au fost găsiţi 100.000 de euro în numerar, iar procurorul a estimat că acesta ar fi introdus ilegal în ţară nu mai puţin de 2.217 kilograme de cocaină. Stam şi fratele său, Rudy, au fost arestaţi în iunie 2024.

Ronnie Stam a jucat în Premier League. A jucat la Wigan

Fostul jucător a mărturisit, în ziua pronunţării sentinţei, că a participat la operaţiuni de trafic internaţional de droguri şi, în special, că a introdus 20 kg de cocaină din Brazilia în Frankfurt în 2020, totul prin poştă.

Ulterior, fostul fundaș olandez a fost condamnat la șapte ani de închisoare și la plata unei amenzi de ordinul milioanelor de euro pentru rolul său în traficul a 700 de kilograme de cocaină.

Rudi, fratele său, a primit trei ani și jumătate de închisoare în lipsă. În total, ambii au fost obligați să ramburseze statului aproximativ 3 milioane de euro din profituri ilicite, precum și o amendă de 30.000 de euro.

Cum a ajuns Ronnie Stam de la fotbalist în Premier League, la condamnat pentru trafic de droguri

Anchetatorii au ajuns la Stam și la fratele său, Rudi, după ce au reușit să spargă mai multe conversații criptate. Suspiciunile inițiale erau uriașe, fostul fotbalist fiind urmărit pentru implicare în transporturi care totalizau peste 2.200 de kilograme de cocaină, deși o parte din aceste operațiuni au eșuat.

În timpul procesului, Ronnie a încercat să minimizeze implicarea sa, susținând că multe dintre discuțiile din chat-uri erau simple lăudăroșenii. "Nu sunt un baron al drogurilor. În comparație cu băieții mari, eu sunt jos de tot pe scară", a zis olandezul.

El a recunoscut totuși implicarea într-un transport de 20 de kilograme de cocaină din Brazilia, pentru care ar fi primit drept recompensă echivalentul unui kilogram.