Pep Guardiola, un adevărat vulcan pe marginea terenului la meciul cu Livepool! Reacție nebună la golul doi

În urma acestui rezultat, cele două echipe rămân la un singur punct una de cealaltă. Liverpool ocupă locul doi în clasament, cu 15 puncte, fiind urmată de Manchester City, cu 14.

Pep Guardiola, antrenorul lui City, a trăit la intensitate maximă partida, la marginea terenului. Acesta s-a certat cu arbitrii și a avut o reacție fabuloasă la gol doi marcat de echipa sa.

