PAOK a ajuns la al treilea meci consecutiv fără înfrângere în campionatul Greciei. Reacția lui Răzvan Lucescu

PAOK a fost condusă cu 2-0, Caleb Stanko (45+2) şi Leo Tilica (54 penalti) fiind autorii golurilor pentru oaspeţii de la Asteras.

Gazdele au revenit pe final. Mai întâi a marcat Jasmin Kurtic, din penalti, în minutul 81. Apoi a egalat, în minutul 90+7 Nelson Oliveira.

Lucescu și-a taxat jucătorii la finalul meciului

„Nu am jucat așa cum ne-am dorit, ne-a lipsit intensitatea și ritmul. În repriza secundă ne-am creat ocazii. La pauză am zis să jucăm cu mai multă intensitate, însă am primit un gol cu ​​penalty.

Am jucat mai liber, ne-am creat ocazii și am marcat goluri, jucătorii nu au cedat, am avut patru ocazii în total să înscrie. Cu toate astea, trebuie să înțelegem că nu am jucat așa cum ar fi trebuit să jucăm”, a spus Răzvan Lucescu la finalul meciului.

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, PAOK ocupă locul 5, cu 16 puncte.