Non-sens în campionatul care în acest sezon a dat două echipe în optimile UCL: 14 formații din 18 au golaveraj negativ

Primeira Liga, prima divizie din Portugalia, se află într-o situație inedită la nivel european. 14 dintre cele 18 echipe din campionat au golaveraj negativ înaintea ultimei runde! În a șaptea ligă din Europa ca valoare, potrivit coeficienților UEFA, doar patru formații se laudă cu golaveraj pozitiv: Benfica, Porto, Braga și Sporting.

Campionatul din Portugalia, unic în Europa: 14 echipe au golaveraj negativ

Inclusiv echipa de pe poziția a cincea, una care duce în Conference League, are mai multe goluri încasate decât marcate. Vitoria Guimaraes, care a strâns 53 de puncte, a înscris de 34 de ori și a primit 36 de goluri.

Arouca, locul șase, are golaveraj -3, în timp ce Chaves, aflată pe șapte, are -2. Famalicão, formația lui Alex Dobre, singurul român care evoluează în Portugalia, este pe opt și are un golaveraj de 37-45.

Un alt aspect interesant este că, exceptând echipele din top patru, celelalte marchează extrem de puțin. Guimaraes are doar 34 de goluri în 33 de partide, la fel ca grupările care îi urmează în clasament, Arouca și Chaves. Boavista, locul 10, a marcat 39 de goluri și este cea mai „prolifică” echipă de la locul patru în jos.

În Portugalia, primele trei locuri duc în UEFA Champions League: campioana și vicecampioana intră direct în grupe, iar locul trei joacă în al treilea tur preliminar. Poziția a patra garantează prezența în grupele Europa League, în timp ce echipele de pe locurile cinci și șase merg în preliminariile Conference League.

Titlul în Portugalia se decide în ultima etapă

Primeira Liga își va desemna campioana ediției 2022-2023 în ultima rundă, care va avea loc pe 27 mai. Benfica, liderul clasamentului, e favorită să câștige pentru a 38-a oară titlu. Echipa din Lisabona are 84 de puncte înainte de runda a 34-a, în timp ce FC Porto are 82.

Benfica, eliminată în sferturile UEFA Champions League de Inter (3-5 la general), joacă în etapa a 34-a acasă cu Santa Clara, ultima clasată și deja retrogradată în a doua divizie. Meciul se va disputa cu „casa închisă”, după ce biletele s-au epuizat în două ore și jumătate.

Porto, scoasă din Champions League tot de Inter, dar în optimi (0-1 la general), o întâlnește în ultima rundă pe Guimaraes, tot pe propriul teren. Ca să aducă titlul pe Dragão, Porto are nevoie să câștige și totodată rivala Benfica să piardă cu Santa Clara. Echipa lui Sérgio Conceição are șanse să câștige totuși un trofeu în acest sezon: pe 4 iunie joacă finala Cupei Portugaliei, cu Braga.

Campionatul portughez este în proporție de 99% o afacere în trei. Benfica (37 de titluri), Porto (30) și Sporting (19) au dominat liga lusitană de-a lungul istoriei. Singurele două echipe care au „spart” petrecerea celor trei au fost Boavista, în 2001, și Belenenses, în 1946!