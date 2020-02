NEBUNIE in Mexic! Portarul lui Tigres a inscris golul victoriei in ultima SECUNDA si a calificat echipa in sferturile Ligii Campionilor Americii de Nord

Tigres a trecut cu 5-4 la general de FC Alianza din El Salvador.

In tur, scorul fusese 2-1 pentru Alianza, insa mexicanii au reusit sa se califice dupa un meci nebun. Au condus cu 3-0 dupa primele 23 de minute, insa cei din El Salvador au marcat 2 goluri pana la pauza, iar la scorul de 3-2 (4-4 la general), acestia erau calificati.

Mexicanii au fortat golul calificarii intreaga repriza secunda, iar Guzman, portarul lui Tigres a marcat cu capul in ultima secunda, in urma unei lovituri libere in care a urcat in careul advers.

Fanii din tribune au luat-o razna dupa golul lui Guzman si au sarbatorit zeci de minute dupa meci alaturi de favoritii lor. In sferturile de finala, Tigres va intalni pe New York City, echipa unde joaca Alex Mitrita.