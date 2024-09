Deși în această perioadă sunt programate meciurile echipelor naționale, campionatul din Major League Soccer nu s-a întrerupt.

La partida cu Seattle Sounders, Columbus Crew a avut un singur portar în lot, pe Abraham Romero (26 de ani). Ceilalți doi goalkeeperi de la Columbus Crew, Patrick Schulte și Nicholas Hagen, au fost convocați la naționalele din SUA și Guatemala.

În ciuda acestei situații, meciul nu a fost amânat. Abraham Romero, singurul portar din lotul lui Columbus Crew, a văzut direct cartonașul roșu în prelungirile primei reprize, după un fault comis în afara careului.

Având în vedere că nu exista un portar de rezervă, antrenorul Wilfried Nancy a trimis un jucător de câmp între buturi pentru restul meciului, pe fundașul Sean Zawadzki, care măsoară 1.75m.

???? Outfield player in goal!

With no backup goalie in the lineup, Sean Zawadzki is in net after Abraham Romero's red card. ???? pic.twitter.com/ECW19uLt9K