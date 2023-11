Mircea Lucescu, interviu în Rusia: "Finalul carierei? O minciună!" Când poate reveni pe bancă

După trei ani complicați la Kiev, mai ales din cauza pandemiei și a războiului, "Il Luce" a decis să demisioneze chiar după derby-ul pierdut cu fosta echipă Șahtior, 0-1. Deși inițial a lăsat de înțeles că se poate retrage definitiv din fotbal, legendarul tehnician român clarifică acum lucrurile și exclude această variantă.

Mircea Lucescu, întrebat dacă revine în Rusia: "Într-o lună va deveni mai clar viitorul meu"

La 78 de ani împliniți în luna iulie, Lucescu anunță că este gata de o nouă provocare, una care ar putea începe în decembrie: "Mă simt bine. Nu am nicio problemă - nici fizică, nici mentală. A trecut puțin timp de când am plecat de la Dinamo Kiev. Într-o lună va deveni mai clar viitorul meu. Eu pot să spun doar că respect toate țările", a spus tehnicianul când a fost întrebat de Sport Express dacă ia în calcul revenirea în fotbalul din Rusia.

Mircea Lucescu a antrenat în Rusia la Zenit Sankt Petersburg, în sezonul 2016/2017

Mircea Lucescu: "E o minciună că mi-aș fi încheiat cariera de antrenor"

Ulterior, câștigătorul Cupei UEFA din 2009 a explicat de ce a decis să demisioneze de la Dinamo Kiev și a vorbit despre dificultățile întâmpinate în Ucraina pe durata războiului.

"E o minciună că mi-aș fi încheiat cariera de antrenor. Am plecat de la Dinamo Kiev, însă nu m-am și retras din fotbal. A fost mai mult o decizie luată pe baza emoțiilor. Nu am pierdut în viața mea trei meciuri la rând. Acum o lună, eram pe primul loc cu șase puncte în fața lui Șahtior. Apoi, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

La finalul meciului cu Șahtior am fost foarte emoționat și nu am putut să țin în mine. Am spus: 'Gata, închei'. Acum sunt acasă, în București. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat. A fost foarte greu să jucăm fără fani, fără susținere financiară sau fără sponsori și doar cu jucători din academie. În orice caz, am încercat să păstrez fotbalul în viața mea. A fost cel mai important lucru chiar dacă situația a fost una dificilă", a mai spus Lucescu.