Meci din Bundesliga întrerupt definitiv după ce un arbitru a fost lovit în cap: ”Un idiot a aruncat ceva pe teren”

Meciul VfL Bochum - Borussia Monchengladbach, din etapa a XXVII-a a Bundesliga, a fost întrerupt definitiv după ce arbitrul asistent Christian Gittelmann a fost lovit în cap cu obiect aruncat din tribună, cel mai probabil un pahar de bere, informează presa germană, preluată de news.ro.

În minutul 70, la scorul de 2-0 în favoarea echipei Borussia Monchengladbach (goluri Alassane Plea '55 şi Breel Embolo '61), un obiect aruncat de un fan al lui Bochum l-a lovit pe Gittelmann în cap.

Arbitrul de centru Benjamin Cortus a întrerupt jocul şi a părăsit terenul cu asistenţii săi, urmaţi la scurt timp de jucătorii de la Gladbach, în timp ce fotbaliştii gazdelor au mers la suporteri şi le-au bătut obrazul, apoi au părăsit şi ei terenul, mai scrie sursa citată.

”Un idiot a aruncat ceva spre teren şi l-a lovit pe tuşier. Jocul a fost amânat. Incredibil de prost şi comportament iresponsabil, aşa ceva nu are loc pe un stadion! Idiot, idiot, idiot. Sperăm că tuşierul este ok", a anunţat pe Twitter clubul Bochum, care a revenit după 15 minute cu un nou mesaj:

”Meciul nu va fi reluat, #BOCBMG a fost abandonat. Nu putem decât să ne cerem iertare oficial tuşierului Christian Gittelmannn. O seară extrem de penibilă şi amară pentru noi. O acţiune extrem de stupidă a unui fan idiot”.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy