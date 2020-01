Maxim trebuie sa-si caute echipa! Mainz vrea sa scape neaparat de el in aceasta iarna! Unde ar putea ajunge romanul

Zilele lui Alexandru Maxim sunt numarate la Mainz.

Presa germana scrie ca mijlocasul roman nu mai face parte din planurile antrenorului Achim Beierlorzer si ca o despartire in aceasta iarna este iminenta. Evolutiile slabe din acest sezon nu l-au convins pe tehnicianul instalat in toamna sa-i mai acorde sanse si in 2020.

Maxim a ajuns la Mainz in 2017, dupa ce a jucat 4 ani la Stuttgart, semnand un contract valabil pana in 2021. Romanul a evoluat doar 140 de minute in acest sezon si nu a fost titular in niciunul dintre cele 6 meciuri in care a jucat.

Fotbalistul cotat la 2 milioane de euro, conform transfermarkt.com, ar putea ramane totusi in Germania, dar in a doua liga, sau s-ar putea orienta catre campionatul turcesc.