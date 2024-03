Marius Șumudică a anunțat când ar putea prelua o nouă echipă

Cluburi din SuperLiga României precum Petrolul sau FC Voluntari au încercat să-l convingă pe antrenor să semneze, dar Șumudică a refuzat de fiecare dată.

Marius Șumudică exclude revenirea în fotbalul românesc

Marius Șumudică a mărturisit că nu are de gând să revină în fotbalul românesc, chiar dacă fostul tehnician al lui Gaziantep a fost ofertat de mai multe cluburi din campionatul României.

Antrenorul a explicat că își dorește să preia o echipă din străinătate, însă acest lucru nu se va întâmpla decât peste cel puțin două luni, perioadă în care își va căuta un nou angajament.

”Îmi doresc să plec în străinătate, nu e ușor, mai am două luni. În cele două luni sper să îmi găsesc un angajament și să plec. În ultimii șapte ani, am fost doar la CFR. Am avut anumite oferte din țară, dar le-am refuzat. Nu simt că e momentul să mă întorc în România acum”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.

După ce a câștigat titlul cu Astra în 2016, Șumudică a antrenat mai mult în zona arabă și în Turcia. În 2021, tehnicianul a revenit în SuperLiga României, la CFR Cluj, însă șederea a fost scurtă, pentru că după doar 15 meciuri, tehnicianul a fost demis.

Șumudică, în negocieri cu următoarea echipă

Tehnicianul a anunțat recent că a discutat cu oficialii unei echipe din zona Golfului și sunt șanse mari să preia banca tehnică din vară.

"Îmi doresc să merg în străinătate. Cred că și voi pleca. Cred că voi pleca iar în Golf. Am discutat cu doi impresari și cu un club. Dacă totul va fi în regulă și președintele și vicepreședintele vor fi reconfirmați în funcții, mă voi întâlni cu ei la Dubai sau Istanbul ca să stabilim strategia pentru anul viitor", a spus Marius Șumudică, potrivit GSP.