Marco Reus a semnat! Contract valabil până în 2026

Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Marco Reus a rămas liber de contract în această vară după ce nu și-a mai prelungit înțelegerea contractuală cu clubul de pe ”Signal Iduna Park”.

Marco Reus a fost joi seară prezentat oficial la Los Angeles Galaxy. Fotbalistul a semnat un contract valabil până la sfârșitul lui 2026 cu echipa din Major League Soccer (MLS).

”De la Dortmund în Orașul Sfinților! L-am adus pe Marco Reus care a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate, până la sfârșitul sezonului din 2026”, se arată în comunicatul oficial emis de LA Galaxy.

From Dortmund to the City of Angels ????

We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.

