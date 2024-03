Manchester City nu pune piciorul pe frână! Este pe cale să-și asigure semnătura unui puști de 14 ani, curtat de rivalele din Europa

Americanul de 14 ani a debutat pentru a doua echipă a celor de la Philadelphia Union, în MLS și este pe cale să semneze un contract cu Manchester City.

"În ciuda interesului celor de la Real, Dortmund sau Bayen, talentatul jucător va ajunge la City, în viitorul apropiat. Academia lui City face o treabă excelentă", a anunțat Fabrizio Romano.

???????????? 14 year old talent Cavan Sullivan has made his professional debut fot Philadelphia Union second team today.

…and he provided an assist.

????✨ Manchester City have agreed a deal to sign Cavan Sullivan, it’s all done and set to be signed soon. pic.twitter.com/NnQTIJATG6