Lionel Messi a auzit ce a spus Kylian Mbappe și i-a dat o replică dură fostului său coleg de la PSG

În urmă cu câteva zile, Kylian Mbappe a declarat că EURO este cea mai dificilă competiție, mult peste nivelul Cupei Mondiale.

Fotbalistul care va evolua din următorul sezon la Real Madrid a argumentat prin faptul că fotbalul european este mult mai tacticizat, având în vedere că echipele se cunosc foarte bine între ele, dar și calitatea individuală a jucătorilor.

Totodată, Mbappe a mărturisit că, în opinia sa, în afară de Brazilia și Argentina, echipele din America de Sud nu se ridică la nivelul reprezentativelor din Europa.

Lionel Messi i-a dat replica fostului său coechipier de la Paris Saint-Germain. Campion mondial alături de Argentina, Lionel Messi a ținut să îl contrazică pe Mbappe prin faptul că Argentina, Brazilia și Uruguay au câștigat de mai multe ori Campionatul Mondial, motiv pentru care, în opinia sa, EURO 2024 nu poate fi considerat cea mai dificilă competiție la nivel de echipe naționale.

”Mbappe a mai spus și că echipele din America de Sud nu au competiție precum cele din Europa. La EURO nu participă echipe precum Argentina, Brazilia, de cinci ori campioană mondială, Uruguay, de două ori campioană mondială. Sunt multe campioane mondiale care nu iau parte la EURO pentru a spune că EURO este cea mai dificilă competiție”, a spus Lionel Messi.

