Lecția predată de Messi în America: ”Asta transmite”

Argentinianul a semnat în acum două veri cu Inter Miami, club din Major League Soccer. Cotat la 20.000.000 de euro, Messi mai are contract cu americanii doar până la finalul acestui an.

Neymar încinge spiritele între Messi și Mbappe: cine era ”puțin gelos”



Atât Neymar, cât și Kylian Mbappe au ajuns aproape în același timp la Paris Saint-Germain: în vara lui 2017, doar că francezul era doar un puști împrumutat de parizieni de la AS Monaco, în timp ce Neymar venea ca un colos după transferul de 222.000.000 de euro de la FC Barcelona.



Neymar a dezvăluit că a avut o relație bună în primii ani cu Kylian Mbappe. Ba chiar au cinat și împreună. Totul a început să scârțâie însă în clipa în care Lionel Messi a ajuns la PSG. Argentinianul s-a despărțt în vara lui 2021 de FC Barcelona și a semnat cu parizienii din postura de jucător liber de contract.



Brazilianul a mărturisit că de atunci Mbappe a devenit ”puțin gelos” și a punctat că, de fapt, francezul nu voia să-l împartă cu nimeni! La FC Barcelona, Neymar și Leo Messi au fost cei mai buni prieteni, alături de atacantul central Luis Suarez.



”Mbappe nu e enervant. Am chestiile mele cu el, am avut câteva neînțelegeri, dar a fost fundamental pentru noi când a venit. Îi spuneam copilul de aur. Am jucat mereu împreună, îmi spunea că o să devină cel mai bun. L-am ajutat, am vorbit cu el, a venit chiar și la mine acasă și am cinat.



Am avut ani buni de parteneriat, dar după ce Messi a venit la noi a fost puțin gelos. El (n.r. Mbappe) nu voia să mă împartă cu nimeni! De aici s-au iscat și câteva certuri și o schimbare în comportament”, a spus Neymar, citat de GOAL.