Deși starul lui Manchester City a cucerit trofeul, Salah a dezvăluit că și-a exprimat votul pentru Vinicius Jr., atacantul lui Real Madrid, pe care îl consideră cel mai bun jucător din lume în anul trecut.



După trei luni, Mohamed Salah recunoaște: "El merita să câștige Balonul de Aur"



Trofeul Balonului de Aur 2024 a fost câștigat de Rodri, mijlocașul esențial al echipei Manchester City, care a fost motorul succeselor clubului englez, inclusiv triumful din Champions League. Cu toate acestea, locul doi ocupat de Vinicius Jr. a generat discuții aprinse în mediul online, mulți fani considerând că brazilianul ar fi meritat trofeul.



Mohamed Salah, într-un interviu acordat TNT Sports Mexico, și-a explicat alegerea:



„De ce am votat pentru Vini Jr. ca cel mai bun jucător din lume? Este un jucător foarte bun, de aceea. Se îmbunătățește în fiecare an și sper că va continua să crească. Am votat pentru el pentru că merită.”



Un sezon de excepție pentru Salah



Salah traversează o formă senzațională în acest sezon. Cu 20 de goluri și 17 pase decisive în doar 26 de meciuri, egipteanul este liderul incontestabil al lui Liverpool, care domină Premier League și Champions League. Performanțele sale îl propulsează deja drept favorit la câștigarea Balonului de Aur și a premiului FIFA The Best în 2025, însă sezonul este lung și încărcat de provocări.



„Trebuie să continui să dau tot ce am mai bun și să câștig trofee importante. Numai așa pot spera să câștig Balonul de Aur”, a spus egipteanul.