La cateva secunde de o TRAGEDIE! Soferul autocarului lui Boca, lovit de o sticla in cap: "Vicepresedintele a prins volanul! Altfel, nu mai puteam povesti acum!"

Returul finalei Copa Libertadores dintre River si Boca s-a amanat. Din pricina incidentelor provocate de suporteri, derby-ul nu s-a mai jucat.

Meciul s-ar putea disputa pe 8 decembrie, anunta presa din Argentina. Sefii celor doua cluburi vor avea o intalnire cu oficialii CONMEBOL la inceputul saptamanii viitoare pentru a lua hotararea finala.

Soferul autocarului celor de la Boca Juniors a povestit momentele de groaza prin care a trecut. A fost lovit de o sticla in cap si si-a pierdut constiinta pret de cateva secunde. Vicepresedintele clubului a prins volanului si a evitat o tragedie.

"Am fost lovit cu o sticla si am lesinat. Vicepresedintele a apucat volanul. Ingerul pe care Dumnezeu mi l-a trimis. Cand am trecut printre ultrasii lui River, am accelerat, pentru ca m-am gandit la viata jucatorilor. O secunda, am lesinat. Horacio Paolini a apucat volanul. A fost ingerul pe care Dumnezeu mi l-a trimis. Altfel, n-as mai fi putut povesti ce s-a intamplat", a declarat Darío Ebertz pentru TyC Sports.