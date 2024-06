Kylian Mbappe s-a dat de gol într-un dialog cu Emmanuel Macron! Când va fi anunțat transferul la Real Madrid

Kylian Mbappe va fi prezentat oficial la gruparea de pe Santiago Bernabeu. Fotbalistul s-a dat de gol și a dezvăluit că mutarea va fi anunțată luni seară.

Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid va fi anunțat oficial luni seară

Emmanuel Macron, președintele Franței, a mers în vizită la Clairefontaine, unde echipa națională a Franței se pregătește pentru EURO 2024. Macron a purtat un scurt dialog și cu Kylian Mbappe, însă discuția a fost surprinsă de camerele de filmat, iar momentul a devenit viral.

Președintele Franței l-a întrebat pe atacant când va fi anunțat transferul la Real Madrid, iar Mbappe s-a dat de gol.

Emmanuel Macron: ”Kylian, ce faci?”

Kylian Mbappe: ”Bine!”

Emmanuel Macron: ”Se anunță astăzi? (n.r. transferul la Real Madrid)”

Kylian Mbappe: ”În seara asta, în seara asta!”

Kylian Mbappe a semnat contractul cu Real Madrid

Kylian Mbappe a semnat și este oficial jucătorul lui Real Madrid. Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

”Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și completate.

Real Madrid va anunța transferul lui Kylian Mbappe săptămâna viitoare, după ce a câștigat Champions League.

Mbappe s-a decis în luna februarie! Poate fi deja considerat noul jucător al lui Real Madrid”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.