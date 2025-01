Kylian Mbappe i-a dat replica lui Neymar după acuzațiile brazilianului: ”Pot spune multe despre el!”

” Nu am nimic de spus. Sunt foarte concentrat pe ce am de făcut aici la Madrid. Am mult respect pentru Neymar. Sigur că pot spune multe despre Neymar, dar vreau să îmi amintesc de lucrurile bune, de un jucător unic în istoria fotbalului și de toate momentele pe care le-am petrecut împreună la Paris.

Apenas respeito por um jogador único na história do futebol! 👏🔥 Essas foram as palavras de Mbappé sobre Neymar em papo exclusivo com nossa @tatimantovani ! #CasaDaChampions pic.twitter.com/ELQbyQqyYM

Ce a spus Neymar despre Kylian Mbappe

”Mbappe nu e enervant. Am chestiile mele cu el, am avut câteva neînțelegeri, dar a fost fundamental pentru noi când a venit. Îi spuneam copilul de aur. Am jucat mereu împreună, îmi spunea că o să devină cel mai bun. L-am ajutat, am vorbit cu el, a venit chiar și la mine acasă și am cinat.



Am avut ani buni de parteneriat, dar după ce Messi a venit la noi a fost puțin gelos. El (n.r. Mbappe) nu voia să mă împartă cu nimeni! De aici s-au iscat și câteva certuri și o schimbare în comportament”, a spus Neymar, citat de GOAL.