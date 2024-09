Jucătorul lui FK RFS o subestimează pe FCSB: ”Poate fi cea mai realistă oportunitate de a obține o victorie!” Cifrele îi dau dreptate

Dmitrijs Zelenkovs, fundașul celor de la FK RFS, a vorbit despre meciul cu FCSB. Fotbalistul de 24 de ani consideră că partida contra roș-albaștrilor poate fi cea mai bună oportunitate pentru FK RFS să obțină puncte în faza principală din Europa League.

Letonii o subestimează pe FCSB: ”Poate fi cea mai realistă oportunitate pentru a obține o victorie!”

Pe tabelul principal din Europa League, FK RFS se va duela cu FCSB, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Anderlecht, PAOK Salonic, Maccabi Tel Aviv, Ajax și Dinamo Kiev.

”Trebuie să jucăm la nivel maxim. Trebuie să luptăm pentru victorie în fiecare meci. Primul meci împotriva lui FCSB poate fi cea mai realistă oportunitate de a face exact acest lucru”, a spus Dmitrijs Zelenkovs.

????️| Dmitrijs Zelenkovs on the Europa League campaign: “We have to show the maximum that we can - we have to fight for victory in every game. The first game [against FCSB] could be one of the most realistic to do exactly that.”

????️ @Sportacentrs pic.twitter.com/YsOophjpO5

— RFS Central (@RFSCentral) September 23, 2024

La prima vedere, dintre adversarele lui FK RFS, FCSB pare a fi printre cele mai accesibile pentru gruparea letonă, care are o valoare totală a lotului de 9.4 milioane de euro.

FCSB are o valoare totală de 36.85 milioane de euro și, dintre adversarele celor de la FK RFS, doar Maccabi Tel Aviv are o valoare mai scăzută decât a roș-albaștrilor, cu 21.83 milioane de euro. Cea mai valoroasă adversară a letonilor este Galatasaray, cu 288.45 milioane de euro, urmată de Eintracht Frankfurt, cu 248.3 milioane de euro, Ajax (227.55 milioane de euro), Anderlecht (116 milioane de euro), PAOK (93.2 milioane de euro) și Dinamo Kiev (81.5 milioane de euro).

Gigi Becali: ”Tănase o să iasă din schemă la meciul cu FK RFS!”

Gigi Becali a dezvăluit echipa de start pe care o va alinia la meciul cu FK RFS, primul din faza principală a Europa League.

”De ce să fiu îngrijorat înainte de RFS? De ce să vedem echipa asta? (n.r. din meciul cu Petrolul). O să fie Ngezana, în rest o să fie așa. La mijloc va fi Olaru, va fi șut Șut, va fi Lixandru. În atac o să fie David Miculescu, Bîrligea și Băluță în dreapta. Tănase o să iasă din schemă cred. Nu mai jucăm așa, jucăm cu doi închizători”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Cum va arăta FCSB la meciul cu FK RFS

Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Olaru, Lixandru, Șut – Băluță, Bîrligea, Miculescu