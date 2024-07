Selecţionerul echipei de fotbal Olandei, Ronald Koeman, a afirmat că înfrângerea în faţa Angliei, scor 1-2, suferită miercuri seara, la Dortmund, în semifinalele EURO 2024, este "dificil de acceptat" de către echipa sa, care s-a văzut eliminată după un gol încasat în timpul adiţional al reprizei secunde.

"Suntem dezamăgiţi de rezultatul final, după un meci pe care l-am început bine", a declarat Koeman după jocul de pe BVB Stadion.

Olandezii au deschis rapid scorul, prin Xavi Simons (9), însă Anglia a restabilit egalitatea prin căpitanul Harry Kane, care a transformat un penalty în minutul 18, după un fault asupra sa. Naţionala Three Lions a obţinut victoria graţie golului marcat în timpul adiţional de Ollie Watkins (90+1).

"După golul lui Simons, am avut unele dificultăţi în a bloca linia de mijloc a englezilor, cu Bellingham, Foden etc. Nu am controlat jocul. Am făcut câteva schimbări, iar apoi am avut sentimentul că în ultimele 20 de minute am fost echipa mai bună, am atacat mai mult, însă ei au marcat şi s-a terminat. Este dificil de acceptat", a spus selecţionerul olandez.

Koemen a criticat totodată sistemul VAR şi a pus la îndoială penalty-ul acordat după o contră a lui Denzel Dumfries asupra lui Harry Kane, verificată de arbitrajul video, care a considerat că este vorba de un fault în careu.

"El (Dumfries) a lovit mingea şi ghetele s-au atins. Eu cred că noi nu putem juca fotbal corect şi asta din cauza VAR. Asta rupe cu adevărat fotbalul", a estimat selecţionerul olandez.

Căpitanul "Oranje", Virgil van Dijk, a criticat la rândul său decizia arbitrului Felix Zwayer: "Faptul că a fugit direct la vestiar spune tot. Nu aş fi acordat penalty-ul. Dar până la urmă a intervenit VAR şi trebuie să acceptăm asta".

Anglia, finalista precedentei ediţii a Campionatului European (pierdută în faţa Italiei, pe Wembley, în 2021) va juca din nou pentru trofeul EURO, duminică, împotriva Spaniei, care a învins Franţa cu 2-1, în prima semifinală, disputată marţi la Munchen.