La conferința de presă premergătoare meciului cu Frosinone (duminică, ora 21:45), Jose Mourinho le-a răspuns celor care l-au acuzat că "el este problema" pentru rezultatele slabe ale echipei din ultima perioadă.

Jose Mourinho dezvăluie: "Am primit cea mai nebună ofertă de când sunt antrenor"

"The Special One" a amintit că în această vară a primit o ofertă colosală, însă le-a promis fanilor, jucătorilor și celor din conducere că va rămâne la AS Roma. În august, tehnicianul portughez dezvăluia că propunerile primite în această vară au fost de la Al Hilal și Al Ahli, două dintre cele mai importante cluburi din Arabia Saudită.

"Am crezut că victoria cu 7-0 contra lui Empoli și victoria din Europa League a luat apăsarea de pe umerii jucătorilor, dar nu a fost așa. În meciul cu Genoa mă așteptam la continuitate, la o îmbunătățire, însă nu a fost așa. Mâine trebuie să acceptăm că reacția fanilor va fi fie una de susținere fantastică, fie una de dezamăgire. Trebuie să îi respectăm orice ar fi.

În vară am primit cea mai mare, cea mai nebună ofertă de când sunt antrenor și am refuzat-o. Mi-am dat cuvântul în fața jucătorilor, fanilor și clubului. Trei luni mai târziu se poare că eu sunt problema, însă nu voi accepta acest lucru pentru că nu este adevărat", a spus Jose Mourinho, citat de Gazzetta dello Sport.

30 iunie 2024 este data la care expiră contractul lui Jose Mourinho cu AS Roma

AS Roma este abia pe locul 16 în Serie A, cu 5 puncte acumulate în primele 6 etape. Formația lui Jose Mourinho a înregistrat o singură victorie, 7-0 contra lui Empoli.

Formația lui Jose Mourinho este angrenată și în grupele Europa League, acolo unde le înfruntă pe Sheriff Tiraspol, Servette și Slavia Praga.