Transferul său temporar de la Manchester City la clubul catalan a fost făcut în septembrie 2023, dar viitorul său pe termen lung rămâne neclar.

Cu Manchester City, unde nu a fost inclus în planurile antrenorului Pep Guardiola, și fără perspective clare de a continua la Barcelona, Joao Cancelo caută noi oportunități după participarea sa la EURO 2024.

Duminica aceasta, presa italiană a relatat că Jorge Mendes, influentul impresar al lui Joao Cancelo, l-a oferit pe fundaș cluburilor Inter Milano și Juventus.

Potrivit publicației Football Italia, Manchester City ar cere aproximativ 25 de milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Joao Cancelo.

Această sumă este considerată mare de cluburile italiene, care sunt interesate de serviciile sale, dar sunt reticente în a plăti această taxă.

