"E rezolvat cu Louis Munteanu?" Răspunsul lui Dan Petrescu + avertisment pentru Bîrligea: "O greșeală mare!"

Condusă de două ori, după golurile lui Daniel Bîrligea (28') și Peter Michael (75'), Rapid a revenit în ambele ocazii. Albion Rrahmani a transformat un penalty obținut de Petrila în minutul 53, iar Florent Hasani a marcat pentru 2-2 în minutul 90+7.

Concluziile lui Dan Petrescu după Rapid - CFR Cluj 2-2: "Am luat goluri mult prea ușor"

La finalul meciului, Dan Petrescu s-a arătat deranjat de modul în care CFR Cluj a pierdut două puncte și a acuzat greșelile din defensivă. Antrenorul din Gruia l-a urecheat și pe Daniel Bîrligea, care a intrat într-un conflict cu fanii celor de la Rapid.

În ceea ce privește transferurile, Petrescu a refuzat să comenteze posibila sosire a atacantului Louis Munteanu, de la Fiorentina, însă a confirmat că își mai dorește jucători.

Petrescu a vorbit și despre doi dintre jucătorii pe care i-a avut în trecut la CFR Cluj, iar acum sunt la Rapid, Christopher Braun și Cristi Manea.

"Dacă înainte de meci îmi spuneai că facem un egal, nu eram așa supărat, dar când conduci și luăm un gol atât de ușor, la fel ca și primul, de la penalty... Am controlat foarte bine jocul, părerea mea e că am jucat bine, dar degeaba joci bine dacă în minutul 90+6 iei un gol cum am luat noi.

Îmi pare rău pentru băieți, au muncit extraordinar. Sunt două puncte mari pierdute, dar, dacă o luăm altfel, să fim pozitivi, e un punct câștigat în Giulești, unde e greu să câștigi puncte.

Am luat deja 4 goluri în două meciuri. E mult! E clar că ceva nu a mers. Parcă n-au mai fost însă greșelile din meciul cu Dinamo. Echipa a arătat mai bine. N-am avut un fundaș central pe banca de rezerve deoarece doi s-au accidentat ieri la antrenamente. Dacă aveam o soluție, cred că reușeam să închidem pe final meciul.

Michael a marcat, da. Din păcate, Michael, la golul lor, a greșit puțin. A pierdut mingea și de acolo a plecat golul, dar mă bucur pentru el, avea nevoie de acest gol, mai ales că toată lumea l-a criticat la ultimul joc. Sper să intre la fel de bine. Dacă era mai inspirat, nu luam gol la ultima fază.

(n.r - Întrebat de Bîrligea, care a intrat în conflict cu fanii Rapidului) E o greșeală mare. Am început ședința de azi spunând că trebuie să respectăm publicul de aici. Chiar dacă se mai întâmplă lucruri ciudate, să nu răspundem în niciun fel. Din păcate, Dani nu a înțeles. La pauză l-am rugat foarte mult să se oprească, să nu mai vorbească. El nu va câștiga niciodată duelul cu galeria. În repriza a doua a fost cuminte, n-a mai ripostat.

(n.r - Cu Louis Munteanu e rezolvat? Vor mai fi alte transferuri?) Acum chiar nu știu, m-am concentrat la acest meci. O să mai caut niște jucători, sper să mai găsim ceva să ne întărim. Ar fi fost mai bine dacă făceam asta după o victorie.

Eu am vrut să-l țin pe Manea. N-a vrut el. Îi urez baftă. Cu el am câștigat multe meciuri, multe campionate, multe meciuri în Europa. A fost un jucător exemplar la CFR Cluj și îi urez baftă.

(n.r - Întrebat despre Braun, care a plecat de la CFR la Rapid) A venit la mine înainte de meci și a zis că vrea să întrebe, că nu înțelege ce s-a scris în ziar. El a zis că n-a vorbit niciodată rău de mine. Ar fi fost culmea, eu l-am adus, eu l-am băgat în echipă, eu l-am făcut mare, eu l-am luat de la Botoșani. N-am avut niciodată probleme cu el. El mi-a zis că au interpretat cei care au scris. A zis că a vorbit și cu clubul să dea o... n-au dat nimic cei de la club, au zis că nu e așa important lucrul ăsta, dar el a venit la mine să discute", a spus Dan Petrescu.

După ce a obținut 4 puncte în primele două etape din Liga 1, CFR Cluj se pregătește de duelul cu FC Neman Grodno, din turul 2 preliminar al Conference League, joi, de la 20:30.