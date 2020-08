"Indisponibil din cauza mahmurelii!" GENIAL! Un fotbalist de origine romana a devenit VEDETA pe NET! Prezentare INEDITA a 'accidentarii' :)

Daniel Mandroiu (21 de ani) este un fotbalist de origine romana care evolueazza in prezent la Bohemians, in Irlanda.

Mandroiu este unul dintre cei mai buni jucatori din lotul lui Bohemnians si a fost deja chemat in toate selectionatele de tineret ale Irlandei.

Atacantul de origine romana a fost in centrul unui moment amuzant inaintea ultimului meci din campionat, pe care Bohemians l-a castigat cu 2-1 in fata lui Dundalk.

Mandroiu a fost indisponibil, iar cei de la Bohemians i-au motivat lipsa din cauza unei mahmureli :).

Totul a fost o gafa din partea clubului, iar postarea a fost stearsa. Din pacate pentru cei de la Bohemians, internautii au apucat sa faca poze si totul a devenit, viral spre amuzamentul fanilor.

Bohemians l-a luat pe Mandroiu in decembrie 2018, de la Brighton, iar de atunci a reusit sa inscrie 16 goluri in 39 de meciuri.

Tip top banter from Bohemians FC, Danny Mandroiu a doubt for tonight’s game against Dundalk because he’s “gargled”! ???????????? #GreatestLeagueInTheWorld pic.twitter.com/1TjnJlAzUt