Încă o lovitură pe piața transferurilor pentru Al Hilal! Starul din Premier League care va juca în atac, alături de Neymar

După oficializarea mutării lui Bono, gruparea saudită urmează să anunțe venirea lui Aleksandar Mitrovic, care va face cuplu în atac cu Neymar.

Absent din lot pentru confruntarea cu Brentford, sârbu de 28 de ani a efectuat vizita medicală la Paris și urmează să plece în Arabia Saudită după șase sezoane petrecute la Fulham. Suma transferului este de 50 milioane de euro, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Aleksandar Mitrović to Al Hilal, here we go! Three year deal agreed weeks ago — there’s also green light from Fulham for package worth more than €50m ????????????

Documents being checked today in order to be signed, flight booked tonight after medical in Paris.

Contract until 2026. pic.twitter.com/auj4qo8FTK