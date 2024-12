În 2019, patronul FCSB a vrut să se extindă peste hotare și să urmeze exemplul est-europenilor Evangelos Marinakis (Olympiakos, Nottingham Forest, Rio Ave) și Dragan Solak (Southampton, Olimpija Ljubljana, Goztepe SK, Valenciennes).



Becali dorea să facă o afacere din preluarea clubului Aston Villa

Acesta s-a oprit după ce a fost atenționat de managerul sportiv Mihai Stoica că achiziția clubului Aston Villa va necesita o investiției financiară mult superioară celei preconizate.



"Mă gândisem şi eu acum mulţi ani să iau o echipă de tradiţie din Anglia, Aston Villa, parcă, nu mai ştiu. Era o echipă din liga a doua de 25 de milioane de euro. Am vrut să o iau ca să duc jucători români să joace acolo, dar mi-a spus MM Stoica să nu mă bag că retrogradez acolo, nu am cum să promovez. MM mi-a spus că liga a doua din Anglia e foarte puternică. Eu mă gândeam că iau clubul, dau salarii de 20-25 de mii de euro şi încasez banii ăia din drepturile de televizare.



Eram mai tânăr şi mă gândeam să fac o afacere. Nu mă gândeam eu să fac fotbal în Anglia, eu îmi doream să fac o afacere. Dar mi-a spus MM: 'Gigi, tu crezi că te aşteaptă ăia pe tine? Crezi că aşteaptă ăia să dai tu 25 de milioane pe o echipă ca să o bagi tu în Premier League? Nu ar face altul treaba asta?'. Era clar că nu mă aşteptau ăia pe mine", a declarat recent Gigi Becali.



Clubul a ajuns în proprietatea miliardarului egiptean Nassef Sawiris

După ce afaceristul din Pipera și-a retras interesul, clubul din Birmingham a fost achiziționat de miliardarul egiptean Nassef Sawiris, care mai deține holdingul Orascom Construction și acțiuni în companiile Adidas, LafargeHolcim și Besix. Acesta mai deține acțiuni la cluburile Vitoria Guimaraes (29%), New York Knicks (NBA) și New York Rangers (NHL), ultimele două prin intermediul MSG Sports (6.3%).



Sawiris a plătit 30 de milioane de lire sterline pentru 55% din Aston Villa, apoi a cumpărat restul de acțiuni în contul unei datorii a fostului patron Tony Xia către Randy Lerner, miliardarul american de la chinezul cumpărase clubul, în mai 2016. Aston Villa a revenit în Premier League, în 2019, reușind să termine pe locul 4 (2023-2024), să ajungă în Champions League (2024-2025), să joace finala EFL Cup (2019-2020) și să atingă în semifinalele Europa LEague (2023-2024).



Printre suporterii celebri ai echipei se numără William - Prinț de Wales, actorii Tom Hanks, David Bradley și Brendan Gleeson, cântăreții Ozzy Osbourne și Nigel Kennedy, politicianul David Cameron și scriitorul Lee Child. "The Villans" au în palmares Cupa Campionilor Europeni (1981-1982), Supercupa Europei (1982), Cupa Intertoto (2001, 2008), Premier League / First Division (x7 / + 10 locuri secunde), FA Cup (x7 / + 4 finale jucate), EFL Cup (x5 / + 4 finale jucate), FA Charity Shield (1) și Sheriff of London Charity Shield (x2).