Gianluca Vialli a pierdut la 58 de ani lupta cu cancerul pancreatic și a încetat din viață la Londra, acolo unde se trata și era însoțit de mama lui.

La începutul lunii decembrie, italianul a anunțat că își suspendă activitatea cu naționala Italiei, după ce a obținut un succes istoric la EURO 2020, din postura de antrenor secund al lui Roberto Mancini.

Relația dintre Roberto Mancini și Gianluca Vialli este una deosebită, începând în 1983, atunci când cei doi jucători au ajuns la naționala U21 a Italiei.

Timp de patru sezoane, între 1984 și 1992, Gianluca Vialli și Roberto Mancini au fost colegi și la Sampdoria, dar și la naționala mare a Italiei.

De-a lungul timpului, cei doi au fost numiți "gemenii golului", reușind cu Sampdoria să câștige două Cupe ale Italiei.

În 1989, Gianluca Vialli a refuzat oferta din partea celor de la AC Milan, în urma unui pact pe care l-a făcut cu Roberto Mancini, alegând să rămână la Sampdoria, reușind să câștige Seria A în sezonul 1990-1991.

După finala câștigată de Italia la EURO 2020 împotriva Angliei, Gianluca Vialli a izbucnit în lacrimi în brațele lui Roberto Mancini, câteva luni mai târziu selecționerul Italiei dezvăluind într-un documentar că acele imagini: "sunt dragoste, prietenie între noi doi, între noi și italieni, a fost ceva cu adevărat special".

This will be forever in my head.

Vialli and his very good friend Mancini, in tears, after Italy won the Euros.

Today is a very sad day.

????