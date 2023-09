Gaziantep a pierdut cu scorul de 0-2 pe terenul celor de la Kayserispor, într-un meci în care Alexandru Maxim, Florin Niță și Denis Drăguș au fost titulari.

După cinci etape, Gaziantep se află pe ultimul loc în clasament, fără vreun punct acumulat. În următorul meci, formația antrenată de Marius Șumudică va juca cu Istanbulspor, locul 16 din campionat.

Partida a fost una tensionată, iar tehnicianul român a fost exasperat de ratările elevilor săi, Furkan și Denis Drăguș având ocazii importante de a marca. "Șumudică a luat-o razna pe margine", au titrat jurnaliștii de la telgraf.net.

Ce a declarat Marius Șumudică la finalul partidei

Tehnicianul a tras un semnal de alarmă după a cincea înfrângere din campionat, explicând că victoria este capitală, în următorul meci.

"Am jucat foarte bine în prima repriză. Am ajuns de multe ori în poziții de a marca, am fi putut să o facem, dar nu am reușit. A fost imposibil să marcăm. Am avut mai multe cornere, mai multe lovituri libere și mai multe șuturi, dar nu am înscris. Trebuia să ne arătăm calitatea.

Trebuie să ne îmbunătățim jocul, i-am antrenat doar cinci zile și am făcut deja patru transferuri. Nu va fi ușor.

A fost o presiune foarte mare pe Kayseri și nu au putut să iasă jumătatea lor în primele 20 de minute. Când începi meciul cu penalty devine foarte dificil. Toată lumea trebuie să se trezească! Cine vrea să își dea sufletul pe teren trebuie să facă sacrificii. Trebuie să luăm trei puncte în meciul viitor", a declarat Marius Șumudică.