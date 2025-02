"Sunt foarte fericit pentru echipă și pentru Lucescu. Am văzut o echipă foarte concentrată la obiectivul său. Jucătorii au arătat că știu ce vor de la acest meci. Am arătat încredere și am făcut un joc foarte bun



Gestul lui Răzvan de dinainte de meci? Ce ați văzut reprezintă energia dată de un antrenor. El este o figură marcantă pentru PAOK, este liderul echipei, este ghidul grupului. A vrut să arate că este acolo pentru jucători de fiecare dată, atât la momentele frumoase, cât și la cele dificile. A fost un gest foarte frumos pentru toți jucătorii, iar ei au demonstrat pe teren ulterior", a spus Gianpaolo Castorina la conferința de presă de după joc, potrivit SDNA.