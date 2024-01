Gerard Pique a dezvăluit unde va antrena și i-a luat pe toți prin surprindere cu anunțul său 

Fostul fundaș s-a ținut departe de lumea fotbalului o bună perioadă de timp după retragere, deși a înființat Kings League, un campionat de minifotbal din care fac parte și foști jucători. În urmă cu câteva zile, Gerard Pique lua pe toată lumea prin surprindere cu un anunț neașteptat pe contul de Twitter.

Spaniolul anunța că îi lipsește să facă parte din lumea fotbalului și că se va întoarce ca antrenor. Încă de atunci s-a zvonit că ar putea ajunge să antreneze o echipă mică sau chiar să fie antrenor în Kings League. Joi, Pique a făcut lumină în acest sens, dezvăluind planul său de viitor.

Președintele Kings League a anunțat că va fi antrenorul unei echipe de fotbal de genul Fantasy în cadrul unei aplicații care va fi lansată. Gerard Pique urmează să fie manager general la Sorare Rivals. Așadar, fostul fotbalist se menține în continuare departe de terenul de fotbal, deși rămâne în continuare și președinte la FC Andorra.

OK I told you I would be back…

My next chapter: I'm joining #SorareRivals as a General Manager! ????

Challenge me head-to-head for your first match, and get rewarded for your passion. ⚔️

Download the @Sorare app and play for free.https://t.co/NwjW5ADLuy pic.twitter.com/5FTzFLXZKS