Fostul jucător de la Leicester şi Barcelona a preluat conducerea emisiunii săptămânale în 1999, la cinci ani după ce şi-a încheiat cariera de jucător.



Săptămâna trecută, Lineker, care va împlini 64 de ani la finalul lunii, declarase pentru Esquire că va trebui să „încetinească la un moment dat” şi a sugerat că ar putea căuta să se concentreze cu normă întreagă pe podcast-ul său de succes, The Rest Is Football.



Potrivit presei engleze, el ar urma să continue să apară la BBC până la Cupa Mondială din 2026.



Lineker, al cărui contract se apropia de încheiere, a intrat în negocieri cu noul şef de sport al BBC în octombrie.



Potrivit BBC News, Lineker era deschis să rămână la Match of the Day, dar BBC nu i-a oferit un nou contract pentru emisiune. La finalul sezonului, în 2025, el va avea 26 de ani la cârma emisiunii.



La începutul anului, prezentatorul a glumit despre speculaţiile că ar putea părăsi BBC. El a deschis o difuzare a Meciului zilei spunând că este „ultima lui emisiune”. După o pauză, a adăugat „înainte de pauza internaţională”.



Lineker este unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori ai companiei şi are un salariu de peste 1,3 milioane de lire sterline pe an.



El a prezentat, de asemenea, turnee majore precum Cupe Mondiale şi Campionate Europene pentru BBC, dar şi ceremoniile BBC Sports Personality of the Year.



Lineker a lucrat pentru alte reţele sportive în perioada petrecută la BBC, inclusiv pentru reţeaua americană NBC şi BT Sport (acum TNT Sport). De asemenea, s-a extins la podcasturi, co-fondând compania de producţie Goalhanger, care realizează emisiuni populare, inclusiv The Rest is History, The Rest is Politics şi The Rest is Entertainment.



Alastair Campbell, care co-prezintă podcastul The Rest Is Politics, a spus că Lineker va fi „un foarte greu de urmat”, a informat Sky News.



„Este un prezentator excelent şi un tip foarte bun”, a spus Campbell.



Lineker a fost implicat în controverse la BBC din cauza activităţii sale pe reţelele de socializare.



El a fost suspendat pentru scurt timp de şefi anul trecut, după o postare despre politica de azil a Regatului Unit.



Incidentul a condus la o revizuire a liniilor directoare ale reţelelor sociale de la BBC, care a concluzionat că prezentatorii de înalt profil ar trebui să aibă voie să-şi exprime părerile asupra problemelor şi politicilor, dar să se oprească înainte de campania politică.



Lineker a descris noile reguli la acea vreme drept „toate foarte sensibile”.



Înainte de a deveni prezentator TV, Lineker a avut o carieră de mare succes ca atacant pentru Anglia, precum şi pentru Leicester, Everton, Tottenham Hotspur şi Barcelona.

