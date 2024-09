Fotbalistul lui Manchester United care a renunțat la fotbal și a devenit preot: ”Am fost șocat! Aveam totul, dar nu eram fericit!”

Dacă cei mai mulți foști jucători se îndreaptă către o carieră în antrenorat după ce renunță la viața de fotbalist, Phil Mulryne a făcut o alegere complet diferită.

Britanicul a renunțat la ghetele de fotbalist și a pus mâna pe Biblie, devenind preot.

Fotbalistul lui Manchester United care a renunțat la cariera sportivă și a devenit preot

Mulryne a început fotbalul la academia lui Manchester United și a debutat la echipa a doua a clubului de pe Old Trafford în 1997. Totuși, Mulryne nu a reușit să se impună și a bifat o singură apariție în Premier League înainte de a pleca la Norwich doi ani mai târziu.

La Norwich a evoluat timp de șase ani și și-a trecut în cont 20 de goluri. În 2005, mijlocașul a plecat la Cardiff, unde a rămas doar un sezon. Pe final de carieră, Mulryne a evoluat pentru formațiile din eșaloanele inferioare, Leyton Orient și King’s Lynn.

Mulryne s-a retras în 2008, la vârsta de 31 de ani. Deși iubea fotbalul și avea un salariu de 600.000 de lire sterline pe an, Phil Mulryne susține că s-a săturat de faimă, bani și atenția primită din partea femeilor și a ales să urmeze calea credinței.

Phil Mulryne: ”Am fost șocat! De ce nu sunt fericit dacă am tot ce își poate dori un bărbat?”

”Este dificil să indic un moment exact. Pot să spun că totul a început în ultimul meu an la Norwich, nu explicit, dar nu m-am gândit la asta la momentul acela, dar începusem să mă satur de acel stil de viață.

Avem o viață minunantă ca fotbaliști și am fost foarte privilegiat, dar, în ciuda lucrurilor din jurul meu, am simțit că îmi lipsește ceva. Am fost șocat, de ce nu sunt fericit dacă am tot ce își poate dori un bărbat?

Am început o călătorie de explorare a credinței pe care am avut-o încă din copilărie. Am decis să mă întorc acasă un an, atunci totul s-a schimbat.

Am fost voluntar într-un adăpost. Am început să merg la slujbe și să mă rog. Am simțit că mi-am găsit sensul. Pentru mine fotbalul a adus lucruri bune și mai puțin bune, iar aici am găsit ceva ce m-a făcut fericit”, a spus Phil Mulryne, conform Daily Star.