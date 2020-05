Filmele despre fotbal pe care N-AR TREBUI sa le ratezi! Sunt disponibile online si au innebunit milioane de fani din toata lumea

Pandemia cauzata de coronavirus a cauzat intreruperi ale activitatii in aproape toate domeniile. Pentru fanii fotbalului, insa, nimic nu poate fi mai dureros decat stoparea celor mai tari competitii de pe mapamond.

De la Champions League, pana la Serie A, Premier League, La Liga sau Euro 2020, toate evenimentele fotbalistice importante au avut si au de suferit. Bundesliga este primul mare campionat din Europa care si-a anuntat revenirea pentru jumatatea lunii mai, dar pana atunci, suporterii au posibilitatea sa isi faca asteptarea mai usoara prin intermediul productiilor cinematografice bazate pe lumea fotbalului. Iata care sunt cele mai tari cinci show-uri care pot fi urmarite in aceasta perioada!

The English Game (2020

Mini-seria The English Game a fost lansata in primavara acestui an si urmareste modul in care fotbalul s-a transformat dintr-un sport al bogatilor in unul adorat si de clasa muncitoare. Actiunea se petrece, fireste, in Anglia si are la baza intamplari reale. Desi a fost primita cu scepticism de unii critici, care au contestat acuratetea celor prezentate in cele sase episoade, productia reuseste sa redea intr-un mod fascinant perioada de inceput a fotbalului si sa sublinieze importanta sportului la nivel social.

Sunderland Til I Die (2018)

Poate cea mai reusita serie ce urmareste existenta unui club de fotbal este cea care are in centrul actiunii echipa Sunderland. Show-ul se bazeaza foarte mult pe importanta clubului la nivel social si pe relatia pe care fanii o au cu echipa. Sunt prezentate foarte multe detalii din culise, inclusiv negocieri cu antrenori, jucatori si potentiali cumparatori ai clubului. Au fost deja lansate doua sezoane, iar acestea reusesc sa surprinda doua perioade istorice din existenta clubului. Primul sezon urmareste traseul clubului in Championship, imediat dupa retrogradarea din Premier League. Pisicile Negre nu mai retrogradasera de 10 ani si isi propuneau sa revina imediat pe prima scena, insa lipsa resurselor financiare a cauzat o noua retrogradare, in League One. Sezonul secund reda parcursul sub o noua conducere administrativa, dupa ce patronul Ellis Short vinde clubul unor alti investitori. Show-ul prezinta cu o deosebita atentie la detalii modul in care este administrat un club, dificultatile pe care managerii le intalnesc atunci cand trebuie sa ia decizii, dar si presiunea permanenta sub care se afla angajatii unei astfel de institutii.

First Team: Juventus (2018)

O alta mini serie foarte reusita este cea care urmareste parcursul formatiei Juventus Torino, din ultimii doi ani. Pe parcursul celor sase episoade, fanii au ocazia sa vada ce se intampla la antrenamentele echipei, cum interactioneaza jucatorii cu presedintele Andrea Agnelli, dar si care sunt ideile pe baza carora Juve a reusit sa domine fotbalul italian atat de autoritar in ultimii ani. Totodata, sunt prezentate detalii din viata personala a fotbalistilor, familiile acestora si tabieturile lor.

Green Street Hooligans (2005)

Filmul Green Street Hooligans propune o incursiune brutala si plina de suspans in lumea huliganilor din Anglia. Personajul central, Matt, studiaza jurnalismul la Harvard, dar este exmatriculat pe nedrept. Pentru a-si pune ordine in ganduri, el merge intr-un sejur la Londra, unde cumnatul surorii sale, Pete, il initiaza in lumea grupurilor de huligani. Pete este membru al Green Street Elite, echivalentul fictiv al gruparii reale Inter City Firm, sustinatoare a formatiei West Ham United. Matt se imprieteneste cu Pete si devine pasionat de luptele dintre cei din Green Street Elite si rivalii lor de la Chelsea ori Millwall, insa problema lui este ca huliganii detesta jurnalistii. Filmul este un carusel de emotii si prezinta cu acuratete adrenalina si pasiunea pe care suporterii pot ajunge sa le traiasca gratie fotbalului.

Take Us Home: Leeds United (2019)

Cele sase episoade prezinta incercarea de renastere a unuia dintre cluburile care au facut istorie in Marea Britanie, dar si in Europa: Leeds United. Episoadele au si un narator, in persoana lui Russell Crowe, celebru pentru rolul sau din Gladiatorul. Seria urmareste evolutia clubului pe parcursul sezonului 2018-2019 si prezinta atat importanta sa pentru orasul Leeds, cat si controversele din jurul echipei. Sunt prezentate pe larg viziunea managerului Marcelo Bielsa, modul in care jucatorii resimt stilul de lucru al acestuia, dar si deciziile de management care conduc la rezultatele mai mult sau mai putin satisfacatoare ale echipei. Principala calitate a show-ului consta in realismul sau si in faptul ca nu evita deloc momentele delicate din viata echipei, precum celebrul scandal de spionaj denuntat de catre adversarii de la Derby County.

Pasiunea generata de fotbal ii poate face pe fani sa ignore unele aspecte ce tin de complexitatea acestui fenomen, dar gratie documentarelor si a filmelor bazate pe realitate, suporterii pot sa inteleaga mai bine ce se afla in spatele intamplarilor din teren. Astfel, aceste productii devin ideale pentru a fi urmarite atunci cand nu exista meciuri.