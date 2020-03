Faza saptamanii in fotbal! S-a facut K.O singur si a fost schimbat in minutul 6! :) Accidentarea amuzanta care l-a umplut de sange

O faza comica s-a petrecut la meciul dintre Arka si Lodz din campionatul Poloniei. Momentul hilar l-a avut in centrul atentiei pe fundasul central al lui Lodz, Maciej Dabrowski.

In minutul 6, fundasul a incercat sa degajeze o minge din careul sau, insa a luftat si si-a dat cu genunchiul in plina figura.

Fundasul a si-a rupt nasul si a inceput sa sangereze, fiind inlocuit un minut mai tarziu.

Ladies and Gents... The most embarrassing injury of all time ???? pic.twitter.com/jpu3onFgj7