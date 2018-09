FANTASTIC! Son a aflat daca face 2 ani de armata dupa finala Cupei Asiei

Coreea de Sud a castigat Jocurile Asiei dupa 2-1 in finala cu Japonia.

Atacantul lui Tottenham Heung-min Son va scapa astfel de serviciul militar care ii ameninta cariera internationala. Statul coreean ii va oferi o scutire lui si colegilor sai care au adus trofeul la Seul.

In cazul in care Coreea ar fi pierdut, Son trebuia sa-si intrerupa cariera in Anglia timp de 2 ani si sa revina acasa.

Dupa 3-1 in semifinala cu Vietnam, Coreea de Sud a trecut astazi de Japonia la finalul a 120 de minute. Toate golurile partidei s-au marcat in timpul suplimentar!



BREAKING: Heung-min Son avoids national service after South Korea win Asian Games final with 2-1 win over Japan. #SSN pic.twitter.com/3ZYXBbNxsE — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2018