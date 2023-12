Eșec drastic pentru Ronaldo! Cum a reacționat după ce a fost scandat numele lui Messi și un adversar i-a țipat în ureche

Al Hilal a obținut victoria grație golurilor marcate în repriza secundă de Sergej Milinkovic-Savic, în minutul 64, și Aleksandar Mitrovic, în minutele 90 și 90+2. În tabăra gazdeleor au mai jucat din primul minut vedetele Bono, Koulibaly și Ruben Neves, în timp ce Al Nassr i-a avut la dispoziție pe Brozovic, Fofana, Otavio, Talisca, Mane sau Ronaldo.

Pentru Al Nassr a fost doar al treilea eșec din acest sezon. Echipa lui Cristiano Ronaldo rămâne pe locul secund, cu 34 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Al Hilal.

Partida disputată pe King Fahd International Stadium din Riad a avut și două momente inedite cu Cristiano Ronaldo în prim-plan. La încălzire, mai mulți fani al lui Al Hilal au scandat numele rivalului Lionel Messi pentru a-l provoca pe starul portughez.

Cristiano Ronaldo nu a rămas indiferent după ce a auzit numele lui Messi și s-a limitat ă îi aplaude pe fanii lui Al Hilal.

The Al Hilal fans were chanting Messi’s name so the ???? greets them ????????????

He loves to rile them up ????????????pic.twitter.com/WMfM3UjxxN