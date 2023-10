Echipa din țara vecină cu doi români în lot și nume perfect face spectacol în Cupă, deși e codașă în liga a doua

Real Succes, un club din Chișinău, a ajuns în sferturile Cupei Moldovei, după ce a trecut de FC Visoca, scor 2-1. Fondat în mai 2002, Real Succes evoluează în a doua ligă din Moldova și se zbate în coada clasamentului.

Aflată în grupa B din a doua divizie moldoveană, Real Succes are doar un punct în primele șase etape și un golaveraj de 4-14. În schimb, formația din Chișinău s-a descurcat mai bine în Cupă, unde a trecut deja două tururi.

În ciuda numelui, Real Succes nu s-a bucurat de prea mult succes de-a lungul istoriei. Nu a jucat niciodată în prima ligă din Moldova și evoluează pe un stadion de numai 150 de locuri, care poartă numele clubului.

???????????? FC Real Succes are living up to their name in the Moldovan Cup this season, where they have surprisingly reached the quarter-finals.

That cup run stands in stark contrast to their second-division campaign: they sit bottom of the table and have not won a game all campaign! pic.twitter.com/Uzrq93e5dR