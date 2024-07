"E doar o amintire". Francezii nu se opresc din criticile la adresa lui Kylian Mbappe

Daniel Riolo nu a trecut peste eliminarea Franței de la EURO 2024, dar nici peste evoluțiile slabe ale lui Kylian Mbappe atât de la turneul final, cât și din timpul sezonului.

"Au fost multe elemente care arătau că are mintea ocupată și cu altceva decât fotbalul, în acest sezon. Astăzi se află la o răscruce. Nu pot spune dacă se poate întoarce pe drumul cel bun. Va fi la latitudinea lui să decidă asta.

Cred că fizicul i s-a schimbat foarte mult, și nu în bine, în comparație cu perioada în care alerga foarte repede.

Extremele ca el sunt capabili să accelereze, să lovească, nu există altul ca el, dar în acest moment acest jucător nu mai există. Ocazia pe care a avut-o cu zece minute înaintea finalului de meci cu Spania ar fi fost gol în alte vremuri, acum s-a dus în tribune mingea.

Kylian Mbappe pe care îl cunoșteam e doar o amintire, pentru mine. Acel jucător extraordinar nu mai există. Va merge la Real Madrid, unde pare cel mai bun loc pentru el. Dar, atenție, sunt jucători precum Eden Hazard sau Gareth Bale care nu și-au mai revenit. Nu o garanție că își va reveni în formă", a declarat jurnalistul, citat de RMC Sport.

Kylian Mbappe: "EURO a fost un eșec!"

După înfrângerea suferită, Kylian Mbappe, vedeta selecționatei Franței, a declarat că această competiție este un eșec pentru echipa sa.

"EURO pentru noi a fost un eșec. Am vrut să fim campioni europeni și nu suntem. Este fotbal. Trebuie să mergem mai departe. A fost un an lung, plec în vacanță să mă odihnesc, îmi va prinde foarte bine. O problemă fizică sau psihologică? Nu, asta a fost tot. Nu trebuie să complicăm prea mult fotbalul. Am fost buni și plecăm acasă, e simplu. Trebuie să mă odihnesc. Apoi, voi începe o nouă viață", a spus jucătorul de la Real Madrid.



