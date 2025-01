Jucătorul se află pe lista de interes a mai multor cluburi importante din Europa, dar și din Arabia Saudită, un transfer putând să aibă loc în următoarele săptămâni, ținând cont că tehnicianul de la Manchester United nu se bazează pe serviciile sale.

De altfel, Marcus Rashford nu mai prins minute de joc pentru 'diavolii roșii' din 12 decembrie 2024, de la partida cu Viktoria Plzen din Europa League.

Publicația Daily Star anunță că atacantul britanic și-ar dori să ajungă la FC Barcelona și ar fi dispus să primească un salariu mult mai mic decât cel actual, 300.000 de lire sterline, pentru a facilita mutarea.

Ce a declarat Marcus Rashford despre viitorul său

"Mă simt neînțeles, dar sunt ok cu asta. Sunt un om simplu, iubesc fotbalul. Asta a fost viața mea dintotdeauna. E dezamăgitor să fii lăsat în afara unui derby. Dar sunt cineva care a ajuns la maturitate și pot să gestionez coborâșurile.

Ce o să fac în legătură cu asta? Să mă plâng sau să mă descurc cât de bine pot data viitoare când voi fi selecționat? Personal, cred că sunt pregătit pentru o nouă provocare și pași noi.

Când voi pleca, nu vor fi resentimente. N-o să auziți niciodată ceva de rău despre Manchester United de la mine. Așa sunt eu ca persoană.

Dacă știu că o situație e grea, n-o s-o fac eu și mai grea. Am văzut cum au plecat alți jucători în trecut și nu vreau să fiu persoana aia. Când plec, voi transmite un mesaj și va fi scris de mine", a declarat britanicul, pentru jurnalistul Henry Winter.