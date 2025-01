Arabia Saudită a devenit noul El Dorado al fotbalului internațional, odată cu transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr Riad, în ianuarie 2023. După această mutare ultramediatizată, alte vedete ale „sportului-rege“ au ajuns, la rândul lor, în Saudi Pro League.

Acest proiect, care a transformat campionatul saudit într-unul stelar, face parte din strategia țării de a-și „spăla“ imaginea prin sport, punctul culminant urmând a fi găzduirea Mondialului din 2034. În realitate însă, nu la toate cluburile saudite curg lapte și miere. Iar Cosmin Contra (49 de ani) tocmai a arătat acest lucru, vorbind la televiziunea saudită, Al-Arabiya.

Arabii i-au dedicat un reportaj lui Contra

Aici, în cadrul unei emisiuni sportive, fostul selecționer a intervenit prin Skype din locuința sa din Spania.

Până să fie stabilită legătura cu Contra, realizatorii emisiunii i-au dedicat românului un mic reportaj, pornind cu imagini de la Timișoara, unde s-a născut „Guriță“ și de unde a pornit, în 1989, Revoluția care l-a înlăturat pe Nicolae Ceaușescu de la putere. Mai departe, au fost difuzate imagini cu fotbalistul și selecționerul Cosmin Contra.

„Probleme tot mai mari cu salarii și prime restante“

Când s-a încheiat reportajul realizat de postul Al-Arabiya, cuvântul a fost preluat de fostul antrenor al celor de la Damac, echipa aflată pe locul 10 în Saudi Pro League și la care au rămas Florin Niță și Nicoale Stanciu, inclusiv după ce „Guriță“ a demisionat.

Întrebat de moderatorul emisiunii de ce a plecat din Arabia Saudită, deși rezultatele sale au fost bune pentru o formație de nivelul lui Damac, Cosmin Contra s-a dezlănțuit.

„Motivul principal a fost legat de bani. Încă din luna ianuarie a anului trecut, au început problemele noastre financiare la club. Cu salarii neplătite, cu prime restante. Am tot vorbit cu șefii clubului. Le-am cerut, în mod repetat, să facă ceva pentru rezolvarea acestor probleme. Din păcate, după peste 10 luni de așteptare, nu s-a întâmplat nimic. Și, în acel moment, am luat decizia de a pleca după ultimul meci din 2024“, și-a început Cosmin Contra discursul.

„Nu mai puteam să-mi motivez jucătorii“

Mai departe, Cosmin Contra a explicat că, din cauza problemelor financiare, a început să aibă un grup format din niște jucători tot mai nemulțumiți.

„A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra. Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători“, a continuat tehnicianul român de 49 de ani.

Acesta se află acum într-un litigu cu fostul său club.

„Îmi vreau banii. Dar, în ciuda problemeor care m-au făcut să plec, per total, am avut o experiență bună la Damac. Am format o echipă bună și, spun încă o dată, dacă problemele financiare erau rezolvate de club și acum eram la Damac“, a spus Contra.