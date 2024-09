Dorit de Real Madrid, Rodri și-a decis viitorul! Decizia luată de starul spaniol

Într-o conferință de presă recentă, mijlocașul de 28 de ani a confirmat că intenționează să-și onoreze contractul cu campioana engleză, care mai are încă trei ani de valabilitate.

"Am încă trei ani la Manchester City și când semnez un contract nu mă gândesc la alte echipe. Așa că mai am trei ani aici și nu am nimic altceva de spus", a susținut Rodri în fața jurnaliștilor, potrivit GOAL.

Rodri rămâne la City

Chinuit de o accidentare, Rodri a prins doar 45 de minute în tricoul lui Manchester City în acest sezon, în victoria cu Brentford, scor 2-1.

130 de milioane de euro este cota de piață a mijlocașului defensiv, potrivit site-urilor de specialitate.

Echipa lui Pep Guardiola, care are o serie de patru victorii consecutive în Premier League, va putea fi văzută din nou în acțiune miercuri, în meciul de deschidere al Ligii Campionilor împotriva lui Inter, pe teren propriu.