Rodri: ”Mă opresc oamenii pe stradă și îmi spun că voi câștiga Balonul de Aur”

În cursă pentru câștigarea trofeului individual mult râvnit se află și starul lui Manchester City, cotat la 130 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Rodri Hernandez Cascante.

Ajuns la 28 de ani, Rodri se află la echipa pregătită de Pep Guardiola din iulie 2019, moment în care ”cetățenii” l-au achiziționat pentru 70 de milioane de euro de la Atletico Madrid.

Rodri a vorbit sincer despre posibilitatea de a-și adjudeca Balonul de Aur și a indicat faptul că oamenii îl opresc pe stradă și îl încurajează spunând că el va fi cel care va câștiga ediția 2024 a trofeului.

”Ar fi un vis pentru mine să câștig Balonul de Aur. Ar fi o sursă de mândrie. Oamenii mă opresc pe stradă și îmi spun că o să câștig Balonul de Aur, că îl merit. Pentru mine, asta înseamnă că sunt un învingător deja”, a spus Rodri pentru ESPN, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

✨ Rodri: “It’d be a dream for me to win the Ballon d’Or, it’d be a source of pride”, told ESPN.

“In the street people say to me, you're going to win the Ballon d’Or, you deserve it. For me, that means I'm already a winner”. pic.twitter.com/kwW1HHoIxV