Doliu în lumea fotbalului englez! O legendă a sportului a murit la doar 54 de ani: "Suntem devastați / Un adevărat erou"

Fostul atacant al echipelor Arsenal și Everton, Kevin Campbell, a murit la vârsta de 54 de ani, după o complicație la rinichi ce a dus la insuficiență renală.

Campbell a fost o figură iconică în fotbalul englez, având o carieră prolifică la mai multe cluburi importante.

La Arsenal, Campbell a jucat 210 meciuri și a marcat 55 de goluri în cei șapte ani petrecuți la club. Clubul londonez și-a exprimat durerea și șocul pierderii printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

"Suntem devastați să aflăm că fostul nostru atacant Kevin Campbell a murit după o boală ce l-a luat rapid de lângă noi. Kevin a fost adorat de toată lumea de la club. Cu toții ne gândim la prietenii și familia sa în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Kevin", a scris Arsenal pe rețelele de socializare.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr