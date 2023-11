Monterrey a învins Pachuca în deplasare, scor 2-0, în etapa cu numărul 16. Antrenorul oaspeților, Fernando Ortiz (45 de ani), a avut parte de un dialog greu de înțeles la conferința de presă de la final.

Un reporter nu a știut scorul final: "S-a terminat 1-1, nu? / A fost 2-0!"

Un reporter pe nume Sergio a adresat prima întrebare la finalul partidei. Acesta i s-a adresat antrenorului Fernando Ortiz: "Pe final, echipa dvs a lăsat senzația că nu mai poate face nimic pentru a schimba scorul de pe tabelă. Cum vă simțiți după ce ați pierdut două puncte în acest joc?", a întrebat jurnalistul, citat de Infobae.

Fernando Ortiz a fost puțin nedumerit: "Bună seara. Nu înțeleg de ce spuneți că am pierdut două puncte în meciul de astăzi", a fost replica tehnicianului de la Monterrey.

Reporterul a rămas consecvent: "S-a terminat la egalitate, scor 1-1, nu?"

Ortiz a devenit și mai confuz: "Împotriva cui? Nu, trebuie să te informez că astăzi am câștigat, scor 2-0".

După acest răspuns, jurnalistul a devenit mai defensiv: "Aplicația de live score îmi arată că meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Îmi prezint scuzele", a spus reporterul Sergio.

Fernando Ortiz a trecut mai departe și l-a iertat pe jurnalist: "Nu e nicio problemă, stai liniștit. Am avut parte de un meci foarte dificil. Am stat foarte sus încă de la început și am închis bine toate spațiile", a mai spus antrenorul.

????????‍♂️ El periodista más desinformado en la historia de las conferencias de prensa del mundo. Fue anoche ante el entrenador argentino Fernando Ortiz, actualmente en Monterrey. ¡Increíble! ???? pic.twitter.com/ZlAorQubTH — TimbaLab (@timba_lab) November 6, 2023

VIDEO Rezumatul meciului Pachuca - Monterrey 0-2

Monterrey a marcat ambele goluri încă din prima repriză. German Berterame și Ramiro Funes Mori au marcat pentru oaspeți.

În urma acestui succes, Monterrey a urcat pe locul 3 în Mexic. Echipa condusă de Fernando Ortiz a ajuns la 29 de puncte. Pe locul 2 se afă Tigres, tot cu 29 de puncte. Club America este lider, cu 39 de puncte.

Pachuca rămâne pe locul 13 din 18, cu 19 puncte. Gazdele din acest joc au suferit primul eșec după patru etape consecutive fără înfrângere.