DETALII INCREDIBILE! Cum a reusit sa scape Darko Kovacevic de atacatorii care au incercat sa il omoare

Fostul international sarb a fost tinta unui atac armat.

Presa spaniola a aflat detalii incredibile privind atacul din fata casei lui Kovacevic, cand doua persoane au coborat dintr-o masina si au tras spre acesta. Gloantele nu l-au nimerit, iar sarbul a avut prezenta de spirit si s-a culcat la pamant, prefacandu-se ca este mort.

Atacatorii au crezut ca si-au indeplinit "misiunea" si au fugit imediat. Politia a deschis o ancheta si, desi au gasit masina folosita de agresori, nu au reusit deocamdata sa le stabileasca identitatea.

Kovavevic spune ca nu are dusmani si ca nu stie cum a ajuns victima atacului.

"Nu am dusmani si nu am avut niciodata, nu ma intereseaza. Sunt familist, iar familia si sportul sunt singurele lucruri care conteaza in viata mea. Voi lasa justitia sa-si faca treaba si sunt sigur ca vor rezolva cazul. Ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt in viata", a declarat Kovecevic dupa incident.

Sarbul a jucat pentru Juventus, Lazio si Olympiacos. El si-a incheiat in Grecia, in 2009.