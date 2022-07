La finalul sezonului, internaționalul chilian s-a despărțit de Inter Milano și a semnat un contract cu Flamengo (Brazilia), după 15 ani petrecuți în Europa.

Jucătorul de 35 de ani a debutat în partida cu Atletico Goianiense, câștigată cu scorul de 4-1, partidă în care a reușit să marcheze un gol din penalty și să ofere un assist.

"A fost minunat, incredibil să simt sprijinul din partea atâtor oameni, înaintea loviturii de pedeapsă. Dar am șutat cu inima și cu suportul suporterilor", a declarat Vidal la finalul meciului.

"Amor și pasiune", "Incredibil", "Minunat" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare despre prestația lui Arturo Vidal.

Arturo Vidal scores his first goal for Flamengo! ???? ⚫️ pic.twitter.com/LfAvKTnchg